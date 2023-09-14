Вот что делают опытные дачники, если яблони зацвели осенью: иначе плохо перезимуют

В теплую осень многие дачники могут замечать, что яблони и другие плодовые растения начинают цвести повторно. Особенно этом подвержены молодые деревца. Не все садоводы знают, что делать с таким неожиданным сюрпризом, особенно когда на пороге холода.

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Между тем, ответ есть. Специалисты советуют прибегать к радикальным действиям и не ждать, когда первый морозец остановит цветение. Лучше удалить почки самостоятельно.

Дело в том, что осенние цветки будут мешать корневой системе и древесине укрепляться и зреть, отчего яблони и другие плодовые плохо перенесут зиму. Чтобы дерево не тратило понапрасну свою силу, ему следует помочь избавиться от бремени и цветы обрезать вместе с почками.

По материалам сайта Izvmor