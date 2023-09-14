Нарушает закон: в Госдуме заговорили о блокировке WhatsApp

Недавно анонсированные в WhatsApp изменения могут привести в результате к тому, что мессенджер заблокируют на территории России. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

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Нововведения планируются в части появления в мессенджере каналов. Они будут содержаться в отдельной вкладке, каждый пользователь сможет подписываться на них и использовать. То есть из средства коммуникации WhatsApp может превратиться в источник размещения информации.