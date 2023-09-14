Муравьев в огороде больше не видели, избавились с пользой: вместо насекомых – плодородные грядки

Муравейники в огороде часто появляются в самых неожиданных местах. Насекомые роют глубокие ходы, нанося ущерб корневищам культурных растений, а также «поддерживают» популяцию тли, перенося ее с ветки на ветку. Избавиться от полчищ вредителей дачники стараются как можно скорее.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Пока муравьи не ушли на зимовку, дачники стараются успеть обработать грядки и прогнать их с участка. В помощь им дает совет ученый-агроном Анастасия Коврижных. Эксперт предлагает воспользоваться дрожжами.

Обычные хлебопекарные дрожжи помогут прогнать муравьев, а заодно удобрить землю и подготовить ее для будущих посадок. Нужно прорыхлить слой на глубину 3-4 см там, где любят обитать муравьи, и рассыпать дрожжи. Через сутки нужно произвести полив. Эффект будет 2 в 1: чистые от муравьев площади подпитанной земли.

По материалам сайта Belnovosti