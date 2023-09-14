Клубника как бешеная попрет в следующем сезоне от такой осенней подкормки: дачники советуют управиться до октября

Последним днем лета дачный сезон не заканчивается, и это мудрые дачники знают. Осенью работы на участке много и это не только сбор урожая и уборка огорода. Первая половина осени – задел на будущий сезон: высадить озимые, дать подкормки.

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Клубнику садоводы подкармливают до октября фосфором и калием. Именно эти ингредиенты необходимы ягоде для успешной зимовки.

Берут суперфосфат и рассыпают на грядке из расчета 1 ч.ложка на куст. Из сульфата калия готовят раствор: 1 ст.ложка подкормки на 10 л воды. Расход – по литру под корень на куст.

По материалам сайта Belnovosti