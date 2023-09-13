Водолеи, Раки, Львы: важное сообщение для вас — судьба готовит повороты в сентябре

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«У Водолеем с одной стороны путешествия с другой важные знакомства, романтические или про перспективные.

У Львов конец сентября будет финансово выигрышной. Они опять в плюсе и на коне, можно это отметить крупным приобретением.

Ракам надо проявить бдительность, их могут вовлечь в интриги против их воли. Они могут стать испорченным телефоном, и будут передавать непроверенную испорченную информацию», – поделилась эксперт.