Водолеи, Раки, Львы: важное сообщение для вас — судьба готовит повороты в сентябре

Зачастую в жизни происходят события, о которых хотелось бы знать заранее. Однако заглянуть в будущее сложно. Лишь с помощью астрологии порой удается узнать, что произойдет в ближайшее время. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что ждет людей во второй половине сентября. Она выделила Львов, Раков и Водолеев.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«У Водолеем с одной стороны путешествия с другой важные знакомства, романтические или про перспективные.
У Львов конец сентября будет финансово выигрышной. Они опять в плюсе и на коне, можно это отметить крупным приобретением.
Ракам надо проявить бдительность, их могут вовлечь в интриги против их воли. Они могут стать испорченным телефоном, и будут передавать непроверенную испорченную информацию», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro