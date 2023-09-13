Получится сочная и с хрустящей корочкой: раскрыты три секрета приготовления жареной рыбы

Первое — выбор рыбы. Лучше всего отправлять на сковородку свежую рыбу. Перед этим ее обязательно надо хорошо промыть и просушить бумажным полотенцем. размороженная рыба тоже может получиться вкусно. Но тут важно дать ей разморозиться самой, не используя микроволновку или горячую воду.

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Второе — соль. Рыбу надо солить не во время жарки. Повара рекомендуют сделать это за 10 минут до ее приготовления или смешав с мукой.

Второе — температура. Очень важно жарить рыбу только на горячей сковороде. Масло наливают уже на раскаленную сковороду так, чтоб покрывало всю поверхность слоем 5-7 мм. Масло на сковороде должно быть разогрето до такой степени, чтобы через несколько секунд оно начало гореть, пишет novochag.ru.