Реальные зарплаты и доходы россиян вырастут в 2023 году: Минэкономразвития раскрыло все цифры

В России средняя зарплата около 68 тысяч рублей. Однако порой зарплаты сильно разнятся даже в пределах одного города. Однако в Минэкономразвития РФ заявили о позитивной динамике роста реальных доходов и заработных плат россиян в 2023 году. В министерстве пояснили, что говорят про рост первого показателя с 5,4% до 6,2% и второго — с 3,4% до 4,3%.