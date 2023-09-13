Реальные зарплаты и доходы россиян вырастут в 2023 году: Минэкономразвития раскрыло все цифры

В России средняя зарплата около 68 тысяч рублей. Однако порой зарплаты сильно разнятся даже в пределах одного города. Однако в Минэкономразвития РФ заявили о позитивной динамике роста реальных доходов и заработных плат россиян в 2023 году. В министерстве пояснили, что говорят про рост первого показателя с 5,4% до 6,2% и второго — с 3,4% до 4,3%.
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«Если смотреть исторические ряды данных, то это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год.
То есть такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всем прогнозном горизонте», — рассказали представители ведомства, пишет Life.
Добавим, что тремя основным источникам дохода граждан считаются: предпринимательская деятельность, зарплата и соцподдержка.