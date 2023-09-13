Смешиваем с лимонным соком, наносим на подмышки и весь день приятно пахнем: уничтожаем запах пота без дезодоранта

Лето закончилось, жаркие дни, когда мы обильно потели, позади. Так что, тем, кто планировал отказаться от дезодоранта, самое время это сделать.
Рассказываем, чем его можно заменить. Отлично справляется с неприятным запахом пота от тела кукурузный крахмал, смешанный с лимонным соком. Он поглощает пот, а лимон тонизирует кожу и придает ей приятный аромат.
Смешайте кукурузный крахмал с несколькими каплями лимонного сока и нанесите полученную кашицу на подмышки. Подержите минут 10 и смойте. Можете отправляться по своим делам, пахнуть будете приятно!
По материалам apteka24-podolsk.ru