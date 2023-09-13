Назван простой способ, как превратить обычную почву в чернозем: обойдетесь без машины навоза

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Эксперт отметила, что подойдет простая древесная зола. Эта подкормка богата кальцием, магнием, кремнием, фосфором, железом, серой, бором, марганцем и другими микроэлементами, которые могут легко усваиваться землей. Она также пояснила, что благодаря золе почва раскислится и восполнит ресурс, который был растрачен за лето, когда зрел урожай.

Однако важно помнить, что вносить удобрение можно в сухом виде, просто рассыпать по грядкам, а также так и в форме раствора с водой для полива. Агроном уточнила, что не все культуры хорошо реагируют на золу. Ее нельзя использовать для подкормки голубики, черники, хвойных растений, папоротников, брусники и рододендронов, пишет портал «БелНовости».