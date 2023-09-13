Изменения коснутся даже программ по ипотеке: прежних условий кредитования не будет уже с 19 сентября

В последнее время экономика меняется. Многие товары и услуги стали дороже за последний год. Предложения по ипотеке постепенно становятся менее выгодными. На этот раз правительство России приняло новое постановление о повышении размера первоначального взноса на ипотеку с 15% до 20%. Решение вступит в силу с 19 сентября 2023 года.
Отмечается, что это постановление затронуло жилищные программы с господдержкой по ставке 8%. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как это скажется на рынке недвижимости.
По словам эксперта, одним из главных последствием такого решение станет снижение спроса на ипотечные программы с господдержкой. Ермилова пояснила, что эти 5 добавленных процентов сделали так, что вся сумма первоначального взноса теперь — очень ощутимая сумма для граждан.
«Это, в свою очередь, может привести к снижению показателей строительной отрасли. Однако на бюджет была большая нагрузка по субсидированию программ с господдержкой. Видимо, для ее снижения и предприняты эти меры», — высказала мнение эксперт.
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Она считает, что сильнее всего такое решение скажется на строительной сфере регионов Центрального федерального округа и Дальнего Востока. А все из-за того, что там установлены высокие значения максимальной суммы ипотеки с господдержкой, пишет портал «А теперь внимание!».