Изменения коснутся даже программ по ипотеке: прежних условий кредитования не будет уже с 19 сентября

По словам эксперта, одним из главных последствием такого решение станет снижение спроса на ипотечные программы с господдержкой. Ермилова пояснила, что эти 5 добавленных процентов сделали так, что вся сумма первоначального взноса теперь — очень ощутимая сумма для граждан.

«Это, в свою очередь, может привести к снижению показателей строительной отрасли. Однако на бюджет была большая нагрузка по субсидированию программ с господдержкой. Видимо, для ее снижения и предприняты эти меры», — высказала мнение эксперт.

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Она считает, что сильнее всего такое решение скажется на строительной сфере регионов Центрального федерального округа и Дальнего Востока. А все из-за того, что там установлены высокие значения максимальной суммы ипотеки с господдержкой, пишет портал «А теперь внимание!».