Цены на «коммуналку» взлетят с октября: в платежках появится новая графа — готовимся платить больше

Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Россияне в октябре получат обновленные квитанции на оплату коммунальных платежей.

Россиянам объявили, что в октябре они получат квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых появится новая строка.

Она станет свидетельством того, что платить за «коммуналку» теперь придется больше.

Как сообщается, новая графа предназначена для указания суммы к оплате после перерасчета «коммуналки» за прошлый год. Так, утверждается, что уже с октября столь неприятное новшество коснется жителей Подмосковья.

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Логика такова: если ресурсов на тот или иной многоквартирный дом было потрачено больше, чем необходимо, то жильцам предстоит это компенсировать.

По материалам vnimanie.pro

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