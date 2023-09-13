Цены на «коммуналку» взлетят с октября: в платежках появится новая графа — готовимся платить больше

Россиянам объявили, что в октябре они получат квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых появится новая строка.
Она станет свидетельством того, что платить за «коммуналку» теперь придется больше.
Как сообщается, новая графа предназначена для указания суммы к оплате после перерасчета «коммуналки» за прошлый год. Так, утверждается, что уже с октября столь неприятное новшество коснется жителей Подмосковья.
Логика такова: если ресурсов на тот или иной многоквартирный дом было потрачено больше, чем необходимо, то жильцам предстоит это компенсировать.
По материалам vnimanie.pro