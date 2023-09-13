В миллион раз лучше кетчупа и аджики: раскрыт рецепт соуса на зиму с божественным вкусом

По словам эксперта, нужно взять один килограмм спелых слив, 300 граммов сахара, две столовые ложки лимонного сока, одну чайную ложку корицы и по половине чайной ложки молотых имбиря и гвоздики.

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Сначала нужно не забыть и тщательно вымыть сливы и очистить от косточек. Затем их помещают в кастрюлю и добавляют сахар, лимонный сок и специи. После этого кастрюлю следует поставить на средний огонь и довести содержимое до кипения.

Затем надо не забыть уменьшить огонь до минимума. Готовить соус надо около 1-1,5 часов, помешивая время от времени. После этого просто убедитесь, что сливы полностью размягчились, а соус стал густым.

Когда нужная консистенция достигнута, надо выключить огонь и дать соусу немного остыть. Его можно перелить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Хранить заготовку лучше всего в прохладном и темном месте, например в холодильнике или подвале. По словам фудблогера, соус идеально подойдет к курице или свинине. А еще его можно использовать как дополнение к десертам: добавить в йогурт или смузи, пишет портал «А теперь внимание!».