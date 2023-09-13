В миллион раз лучше кетчупа и аджики: раскрыт рецепт соуса на зиму с божественным вкусом

Многие домохозяйки устают от ежедневной готовки. Однако достаточно добавить лишь один новый соус на стол, чтобы вкус блюд стал другим. Фудблогер Олеся Воронова поделилась простым рецептом вкусного соуса из слив на зиму. Она отметила, что у него неповторимый и просто божественный вкус.
По словам эксперта, нужно взять один килограмм спелых слив, 300 граммов сахара, две столовые ложки лимонного сока, одну чайную ложку корицы и по половине чайной ложки молотых имбиря и гвоздики.
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Сначала нужно не забыть и тщательно вымыть сливы и очистить от косточек. Затем их помещают в кастрюлю и добавляют сахар, лимонный сок и специи. После этого кастрюлю следует поставить на средний огонь и довести содержимое до кипения.
Затем надо не забыть уменьшить огонь до минимума. Готовить соус надо около 1-1,5 часов, помешивая время от времени. После этого просто убедитесь, что сливы полностью размягчились, а соус стал густым.
Когда нужная консистенция достигнута, надо выключить огонь и дать соусу немного остыть. Его можно перелить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Хранить заготовку лучше всего в прохладном и темном месте, например в холодильнике или подвале. По словам фудблогера, соус идеально подойдет к курице или свинине. А еще его можно использовать как дополнение к десертам: добавить в йогурт или смузи, пишет портал «А теперь внимание!».