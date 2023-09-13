Квартира будет выглядеть как в американских сериалах — просторно и свежо: раскрыты простые приемы обновления интерьера

Зачастую ремонт сильно выматывает, а также вытягивает из кошелька много денег. Но при этом порой хочется обновить интерьер. И как раз людям, которые загорелись желанием изменить дизайн квартиры, эксперты рассказали, как сделать гостиную в американском стиле. Дело в том, что в фильмах и сериалах как раз показан простой интерьер, который выглядит шикарно.
Отмечается, что такое оформление еще называют колониальным. Если позволяет планировка, то смело можно взять и совместить кухню с комнатой. Но если это проблематично сделать, есть и другие варианты.
Можно также разделите помещение на зоны. Как пример, поставьте мягкий уголок с журнальным столиком, а также создайте подиум, чтобы приподнять пол.
А вот что касается оттенков, то эксперты советуют отдать предпочтение теплому бежево-коричневому спектру или зеленым тонам. Потолок при этом всегда выигрышнее смотрится в белом цвете.
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Также стоит выбирать многослойный текстиль, но важно, чтобы был лаконичный принт и крой. Лучшим решением будет, если сделать центральную зону, где разместится мебельный гарнитур, а на оставшейся площади поместить небольшие акценты, дополняющие интерьер. Это вполне может быть книжный шкаф или уголок с цветами, пишет Дзен-канал «Бержер».