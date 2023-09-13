Обязательно подготовьте розы к зиме этой дешевой подкормкой для растений: зацветут весной так, что соседи позавидуют

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам опытных садоводов, можно использовать натуральные подкормки. Лучше всего подойдет древесная зола. Ею можно посыпать грунт вокруг кустов. На один квадратный метр почвы понадобится около трехлитровой банки средства. Этот метод еще и дешевый.

Также на основе золы эксперты рекомендуют приготовить раствор (100 граммов вещества на 10 литров воды) и просто полить растения. По данным ogorod.ru, благодаря этому розы получат такие вещества, как кальций, цинк, бор, марганец и другие микроэлементы. Спустя год куст будет цвести пышными бутонами.