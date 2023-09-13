Этот день уже близок: названа дата, когда доллар упадет до минимальной отметки сентября

В эту среду, 13 сентября, рубль начал слабеть на торгах на Московской валютной бирже. По данным на 16:27 московского времени, курс доллара рос на 1,45 рубля, до 96,39 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 103,57 рубля.
Два дня до этого национальная валюта уверенно укреплялась, что дало аналитикам возможность делать оптимистичные прогнозы. О курсе в 100 рублей за доллар забыто. Утверждается, что к середине сентября доллар будет стоить 92 рубля.
«Доллар может сдать позиции до 92 рублей к середине сентября, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Скорее всего, мы наблюдаем сейчас естественную стабилизацию курса. Власти не удерживают рубль, валютные интервенции Центробанк давно не проводит, меры по ужесточению валютного контроля вроде бы обсуждаются, но не слишком активно».
По материалам 1prime.ru