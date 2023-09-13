Этот день уже близок: названа дата, когда доллар упадет до минимальной отметки сентября

В эту среду, 13 сентября, рубль начал слабеть на торгах на Московской валютной бирже. По данным на 16:27 московского времени, курс доллара рос на 1,45 рубля, до 96,39 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 103,57 рубля.

Два дня до этого национальная валюта уверенно укреплялась, что дало аналитикам возможность делать оптимистичные прогнозы. О курсе в 100 рублей за доллар забыто. Утверждается, что к середине сентября доллар будет стоить 92 рубля.

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