Цвета роскоши и богатства: эти оттенки в одежде точно стоит поселить в гардеробе осенью 2023 года

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Стилист призналась, что традиционные варианты продолжают быть актуальными. Речь идет про серый монохром и сочетание черного с белым. Но также можно смело добавить в образ яркости: желтые, оранжевые, зеленые, а также розовые и фиолетовые оттенки.

«Красный цвет в этом осеннем сезоне занимает лидирующую позицию. Модным решением будет образ в серых оттенках с добавлением верха в красных цветах. Это может быть алое пальто макси с акцентными плечами, тренч или объемный жакет», — отметила Чернышова.

Также эксперт добавила, что в луке могут быть аксессуары алого цвета. В тренде галстуки, которые можно добавлять в образ. По ее словам, базовые оттенки не потеряли своего модного налета, поэтому пальто и другие вещи можно брать в бежевых, коричневых, карамельных, кремовых, серых и белых оттенках.

Именно такие цвета всегда выглядят дорого и хорошо сочетаются между собой. А к образам в таких тонах идеально подойдут золотые украшения.