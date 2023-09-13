Наносим кашицу, через три часа споласкиваем и радуемся чистоте: экспресс-метод отстирывания вещей от любых пятен

Отстирать застарелые пятна, а таковыми считаются те, которым уже есть неделя, можно с помощью долгого замачивания в воде с горчичным порошком.

Если же от пятна избавиться нужно быстро, то можно применить и экспресс-метод.

Из горчичного порошка делаем кашицу и наносим ее на загрязненное место. Вещь складываем в пакет и оставляем его на 3-5 часов. После достаем, споласкиваем, стираем как обычно и любуемся чистотой.

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