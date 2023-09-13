Наносим кашицу, через три часа споласкиваем и радуемся чистоте: экспресс-метод отстирывания вещей от любых пятен

Молодая женщина в прачечной. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто отчаялся отстирать застарелые пятна на кухонных полотенцах и не только.

Отстирать застарелые пятна, а таковыми считаются те, которым уже есть неделя, можно с помощью долгого замачивания в воде с горчичным порошком.

Если же от пятна избавиться нужно быстро, то можно применить и экспресс-метод.

Из горчичного порошка делаем кашицу и наносим ее на загрязненное место. Вещь складываем в пакет и оставляем его на 3-5 часов. После достаем, споласкиваем, стираем как обычно и любуемся чистотой. 

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Этот метод стирки рекомендован для кухонных полотенец, но вполне может подойти и для других вещей, нуждающихся в очистке. Пятна после такой стирки исчезнут, а рисунок на вещах станет ярче.

По материалам remontkit.ru

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