Все попросят еще: эта секретная добавка сделает пельмени сочными и вкусными

Одним из самых популярных блюд в России являются пельмени. Многие даже лепят их дома с родными. Но чаще их покупают в магазине. Опытные домохозяйки знают, как сделать их вкуснее при готовке. Они рассказали, какой ингредиент превращает их в фантастически вкусное блюдо.
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Этот секретный ингредиенте делает блюдо сочным. Если захотелось лепить их самим, то обязательно нужно добавить в фарш молоко. Его на килограмм нужно 200 мл.
Также есть еще один секрет: свинину и говядину замешивайте в равных пропорциях. Тогда начинка точно получится сочной и нежной, пишет портал «Домашний».