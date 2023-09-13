Проводили лето: звезды «Дорожного радио» подарили москвичам грандиозный концерт на День города

10 сентября на Поклонной горе в Москве ко Дню города прошел грандиозный концерт звезд «Дорожного радио». Радиостанция при поддержке канала «Звезда» подарила жителям столицы большой музыкальный праздник музыки.
Ведущими выступили легендарный диктор центрального телевидения Анна Шатилова, которая своей узнаваемой речью придавала особую торжественность происходящему, и голос «Дорожного радио» Михаил Хрусталев, весь вечер сыпавший искрометными шутками.
Москвичей своими хитами поздравляли Денис Майданов, певицы Алсу, Жасмин, Слава, Анита Цой, группа «Тутси», Андрей Державин, Александр Иванов и группа «Рондо», Елена Воробей, Сергей Куренков, Гузель Хасанова, а также участники всероссийского вокального конкурса «Звезда» Дениза Хекилаева, Екатерина Долженкова и группа «Трубачи».
Зрители пели и танцевали вместе с артистами, а площадь у монумента Победы сверкала тысячами флагов и воздушных шаров в фирменных цветах радиостанции. Концерт транслировался на канале «Звезда».
Сцена на Поклонной горе. Фото: предоставлено организаторами
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По словам народной артистки РСФСР Анны Шатиловой, Москва обладает удивительным свойством.
«Она притягивает и располагает к себе. Город на наших глазах расцветает благодаря труду миллионов его жителей. Хочется пожелать всем быть здоровыми, чтобы все было хорошо в нашем доме, нашем городе и нашей стране. Будьте счастливы!» — поздравила москвичей известный диктор.
Анита Цой поделилась, что самое романтичное место в столице — у Новодевичьего монастыря.
«Там есть небольшой парк, и когда гуляешь, общаешься с любимым, он не может сказать неправду о себе. Мы погуляли там с мужем и на 33 года зависли!» — рассказала певица.
Программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин подчеркнул, что для многих москвичей стало доброй традицией встречать осень под живое исполнение хитов, звучащих в эфире радиостанции.
«В этом году нам снова удалось сделать масштабное и вместе с тем душевное музыкальное шоу. Знаменитые артисты и ведущие подарили всем гостям концерта живые эмоции, заряд энергии и позитива. Зрители всех возрастов качались в такт любимых песен», — отметил руководитель.