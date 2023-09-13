Проводили лето: звезды «Дорожного радио» подарили москвичам грандиозный концерт на День города

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По словам народной артистки РСФСР Анны Шатиловой, Москва обладает удивительным свойством.

«Она притягивает и располагает к себе. Город на наших глазах расцветает благодаря труду миллионов его жителей. Хочется пожелать всем быть здоровыми, чтобы все было хорошо в нашем доме, нашем городе и нашей стране. Будьте счастливы!» — поздравила москвичей известный диктор.

Анита Цой поделилась, что самое романтичное место в столице — у Новодевичьего монастыря.

«Там есть небольшой парк, и когда гуляешь, общаешься с любимым, он не может сказать неправду о себе. Мы погуляли там с мужем и на 33 года зависли!» — рассказала певица.

Программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин подчеркнул, что для многих москвичей стало доброй традицией встречать осень под живое исполнение хитов, звучащих в эфире радиостанции.