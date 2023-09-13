Отказавшиеся от покупки доллара прыгают от радости: озвучен курс валют на 15 сентября

Рубль на этой неделе сентября начал укрепляться. Курс валют отдалился от критических отметок, аналитики сходятся на том, что эта стабилизация процесса основана на фундаментальных факторах.
Ожидается, что к середине сентября доллар и евро еще подешевеют. А это не может не радовать тех, кто ранее не стал покупать валюту. Появилась возможность заметно сэкономить на упавшем в цене долларе и евро.
«Доллар может сдать позиции до 92 рублей к середине сентября. Скорее всего, мы наблюдаем сейчас естественную стабилизацию курса. Власти не удерживают рубль, валютные интервенции Центробанк давно не проводит, меры по ужесточению валютного контроля вроде бы обсуждаются, но не слишком активно», - пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru