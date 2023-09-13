Россиянам обещают сумасшедшую зиму 2023/2024 — снегопады и перепады температур: прогноз погоды на каждый месяц

Зачастую в России погода делает сюрпризы. Летом были сильные ливни и местами стояла жара. А осень началась с неожиданного тепла. Синоптики отмечаю, что сделать долгосрочные прогнозы погоды сложно, так как они не точные. Но они озвучили, какой будет грядущая зима 2023-2024 года в России. Хоть аномалий не ожидается, температура будет «сумасшедшей». Эксперты составили предварительный прогноз погоды на декабрь, январь и февраль, основываясь показаний предыдущих лет и метеорологических наблюдений.
По словам экспертов, в декабре не будет обильного снега и морозов.
«Устойчивый снежный покров появится только в середине декабря, и то не везде», – заверяют синоптики.
Но все изменится в январе 2024-го. Они уверены, что месяц станет очень снежным, но при этом безветренным. В особенно это касается европейской части России.
«В Сибири первая половина месяца пройдет с температурой от -20 градусов. Для других регионов страны метеорологи предсказывают крайне изменчивую погоду: от -10 утром до -20 градусов к концу дня. Ожидается рекордное количество снега.
Снегопады обрушатся на Поволжье, Урал, северо-запад и центр России. Характер осадков будет разным – от мелкого сухого снега и града до влажных пушистых снежных хлопьев», – делятся прогнозом метеорологи.
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Россиянам стоит готовится к суровой зиме, которая проявит себя в феврале 2024-го. Начнутся морозы, оттепели и метели. При этом в центральных и Поволжских регионах обещают переменчивые климатические условия. будет много солнечных дней, поэтому там частым явлением станут оттепели, во время которых небо затянут тучи.
«На юг февраль принесет не только резкие перепады температуры, начиная с середины февраля (от -18…-22 градусов до +3…+4), но и колючий ветер. А вот на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири этот месяц будет холодным», – отметили синоптики, пишет портал ftimes.ru.