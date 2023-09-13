Россиянам обещают сумасшедшую зиму 2023/2024 — снегопады и перепады температур: прогноз погоды на каждый месяц

По словам экспертов, в декабре не будет обильного снега и морозов.

«Устойчивый снежный покров появится только в середине декабря, и то не везде», – заверяют синоптики.

Но все изменится в январе 2024-го. Они уверены, что месяц станет очень снежным, но при этом безветренным. В особенно это касается европейской части России.

«В Сибири первая половина месяца пройдет с температурой от -20 градусов. Для других регионов страны метеорологи предсказывают крайне изменчивую погоду: от -10 утром до -20 градусов к концу дня. Ожидается рекордное количество снега. Снегопады обрушатся на Поволжье, Урал, северо-запад и центр России. Характер осадков будет разным – от мелкого сухого снега и града до влажных пушистых снежных хлопьев», – делятся прогнозом метеорологи.

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Россиянам стоит готовится к суровой зиме, которая проявит себя в феврале 2024-го. Начнутся морозы, оттепели и метели. При этом в центральных и Поволжских регионах обещают переменчивые климатические условия. будет много солнечных дней, поэтому там частым явлением станут оттепели, во время которых небо затянут тучи.