А у вас таких никогда не было: эксперты назвали топ-3 самых стойких духов

Эксперты «Марки качества» провели анализ продаваемости духов и составили свой рейтинг ароматов, которым покупательницы отдают предпочтение на протяжении многих лет.

В него вошли три популярных аромата, которые, к тому же. отличаются своей стойкостью. Если у вас таких духов никогда не было, нужно срочно исправлять ситуацию.

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