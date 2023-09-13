А у вас таких никогда не было: эксперты назвали топ-3 самых стойких духов

Эксперты «Марки качества» провели анализ продаваемости духов и составили свой рейтинг ароматов, которым покупательницы отдают предпочтение на протяжении многих лет.
В него вошли три популярных аромата, которые, к тому же. отличаются своей стойкостью. Если у вас таких духов никогда не было, нужно срочно исправлять ситуацию.
Итак, верхняя ступенька рейтинга у Chanel №5. Этот женственный парфюм нежно звучит амброй, ванилью, сандаловым деревом, ирисом, розой, жасмином и ландышем. На коже духи держатся до девяти часов.
Вторая позиция у Guerlain Shalimar. Аромат из ириса, жасмина, розы, амбры, ванили и древесины отлично подходит для прохладного осеннего вечера.
Третье место занял Dolce & Gabbana 3 L’Imperatrice. Сочетание ароматов киви, ревеня, розового перца, арбуза, цикламена, жасмина, лимонного дерева, мускуса и сандала не теряет свою популярность.
По материалам vnimanie.pro