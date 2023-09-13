Попробовали капать йод в унитаз — полный восторг: чистота идеальная без всякой чистки

Обычный аптечный йод в растворе с уксусом отлично справляется с наслоениями на унитазе, которые не могут убрать дорогие химические средства.

Этот простой состав вы можете сделать у себя дома, ничего сложного в нем нет.

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Две капли йода смешайте с одним стаканом столового уксуса. И полейте этим раствором загрязненную поверхность унитаза. Прикройте крышку и оставьте отмокать несколько часов, можно на всю ночь.

Утром промойте унитаз ершиком, наслоения уйдут, будто их не существовало никогда!

Источник: дзен-канал technotion