Попробовали капать йод в унитаз — полный восторг: чистота идеальная без всякой чистки

Обычный аптечный йод в растворе с уксусом отлично справляется с наслоениями на унитазе, которые не могут убрать дорогие химические средства.
Этот простой состав вы можете сделать у себя дома, ничего сложного в нем нет.
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Две капли йода смешайте с одним стаканом столового уксуса. И полейте этим раствором загрязненную поверхность унитаза. Прикройте крышку и оставьте отмокать несколько часов, можно на всю ночь.
Утром промойте унитаз ершиком, наслоения уйдут, будто их не существовало никогда!
Источник: дзен-канал technotion