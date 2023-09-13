Бегония за 5 минут выпьет этот терпкий «коктейль» — поливаем раз в неделю: дает нежнейшие бутоны

Этот терпкий «коктейль» станет любимым у бегонии — комнатное растение в горшке выпьет его за 5 минут. Нужно просто напитать землю подкормкой с фосфорно-калийным удобрением древесной золы. В этом эликсире фосфор, калий, кальций, магний, бор и другие микроэлементы для лучшего цветения.

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Чтобы приготовить удобрение, берем стакан воды, разводим в нем 1 ст.л. древесной золы. Затем перемешиваем состав и обильно поливаем бегонию. Благодаря такой подкормке растение будет цвести долго и пышно. Поливать бегонию нужно раз в неделю этим питательным раствором.

По материалам Дзен-канала «Цветы в квартире и на даче – от Радзевской Виктории»