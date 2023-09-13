Успех уже близко: Глоба назвала знаки зодиака, у которых начнется белая полоса в жизни в сентябре

Зачастую люди ждут, когда им в руки упадет удача. Плохие периоды всегда заканчиваются. И с наступлением осени уже произошло много событий. Тамара Глоба поделилась гороскопом на 13 сентября. Звездный астролог призналась, что этот день может стать непростым. Однако она выделила три знака зодиака, для которых он ознаменует долгожданный конец неудачной полосы.
Глоба подчеркнула, что Овнам нужно все силы посвятить работе, тогда будет достигнут успех. Труд и доход компенсируют те сложности и закулисные интриги, которые огорчали представителей знака в последнее время.
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А Тельцам астролог советует лучше смотреть за своим имуществом и посвятить время близким, которые нуждаются в заботе. Также произойдут продвижения в финансовых и личных планах. Этому поспособствуют творческое мышление и упорство.
Близнецам стоит пока отложить все планы на путешествия и простые поездки. Нужно обратить внимание на близких и помочь им. Не стоит переживать, так как друзья помогут и поддержат, поэтому представители этого знака зодиака смогут преодолеть все трудности, пишет «Русского Радио».