Успех уже близко: Глоба назвала знаки зодиака, у которых начнется белая полоса в жизни в сентябре

Глоба подчеркнула, что Овнам нужно все силы посвятить работе, тогда будет достигнут успех. Труд и доход компенсируют те сложности и закулисные интриги, которые огорчали представителей знака в последнее время.

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А Тельцам астролог советует лучше смотреть за своим имуществом и посвятить время близким, которые нуждаются в заботе. Также произойдут продвижения в финансовых и личных планах. Этому поспособствуют творческое мышление и упорство.

Близнецам стоит пока отложить все планы на путешествия и простые поездки. Нужно обратить внимание на близких и помочь им. Не стоит переживать, так как друзья помогут и поддержат, поэтому представители этого знака зодиака смогут преодолеть все трудности, пишет «Русского Радио».