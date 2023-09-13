Чем обязательно нужно подкормить герань в сентябре и октябре: увидите реакцию сами

Осенью герань нуждается в особой подкормке, не стоит думать, что она уходит «отдыхать». Хотя после того, как растение отцвело, дозировки удобрений нужно снизить до минимальных пределов.

Это необходимо, чтобы цветок мог подготовиться к фазе покоя. С наступлением осени грунт удобряют дважды, делая промежуток между процедурами в 40 дней.

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В сентябре и в октябре по одному разу в месяц внесите суперфосфат.

С ноября по февраль активное питание не требуется.

Источник: fertilizerdaily.ru