Почему белые вещи теперь стираем в пакете: жаль раньше не знали — метод на бис

Далеко не в каждой семье скапливается достаточное количество белья, чтобы включать машинку. И иногда руки так и чешутся запустит процесс стирки с белым и цветным бельем одновременно.

Однако делать это категорически нельзя, поскольку разным вещам необходимы различные порошки, кроме того, краска обязательно «подарит» свой цвет белому белью.

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Однако выход есть. Цветные и белые вещи можно стирать вместе, если одни из них положить в отдельный пакет.

К примеру, у вас накопилось достаточно цветных вещей и завалялась одна бела футболка. Намочите ее, намыльте хозяйственным мыло и положите в пакет, плотно закройте и бросьте вместе с цветными вещами в один барабан, запустите стирку.

Потом достаньте из пакета и прополощите в чистой воде.

Источник: дзен-канал TECHNOTION