Льем суперстимулятор под бархатцы — все лето напролет цветут пышно: до самых заморозков

Опытные дачники держат в секрете суперстимулятор для бархатцев. Благодаря этому удобрению цветок станет еще крепче, ярче и будет цвести пышнее. Подкормку можно проводить и в сентябре. Так бархатцы будут цвести куда дольше, до самых холодов.

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Для этого идеально подойдет удобрение с борной кислотой. В стакане горячей воды нужно развести 2 грамма борной кислоты. Далее получившуюся смесь разводим в воде до 10 литров. Готовым удобрением поливаем бархатцы под корень. Так растения будут цвести значительно дольше до самых заморозков. Кстати, этим эликсиром бархатцы можно не только поливать, но и опрыскивать.

По материалам Дзен-канала «Цветы в квартире и на даче – от Радзевской Виктории»