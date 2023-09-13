Почему капуста трескается на корню — растили все лето, а в сентябре урожай погублен: как спасти кочаны

Капуста на огороде может треснуть на корню — тогда весь урожай будет погублен. Как спасти кочаны от внезапного случайного растрескивания. Такое повреждение может происходить из-за трех ошибок — их можно избежать, если прислушаться к советам опытных дачников.

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Первое — неправильный полив капусты. Ее ни в коем случае нельзя поливать слишком часто. Особенно когда кочаны уже сформировались. Дело в том, что молодые листья будут расти активно, а верхние — медленно. И это приводит к тому, что кочан трескается.

Вторая — перезревание капусты. Если урожай своевременно не убрать с грядок, то капуста будет продолжать поглощать влагу и расти. Перезревшие кочаны могут треснуть.

Третья — перепады температуры. В сентябре ночами уже довольно холодно. А днем намного теплее. Внутри капусты могут начать расти листья, это и приведет к тому, что кочаны растрескаются.

По материалам дзен-канала «Цветы в квартире и на даче – от Радзевской Виктории»