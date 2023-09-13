Берите только эту марку сухого корма для кошек — по ГОСТу: дешевенький, но качественный

Многие владельцы домашних кошек с особой тщательностью подходят к выбору корма для своих питомцев. И не зря! Даже дорогие марки могут содержать в себе опасные примеси. Эксперты Роскачества назвали лучший сухой кошачий корм — дешевенький не значит плохой. Взятый образец отвечает всем стандартам качества и — что немаловажно — ГОСТу.
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И это марка сухого корма для кошек Blitz. Стоит эта продукция относительно недорого. При этом корм отвечает всем стандартам Роскачества. Этой марке сухого корма уступает даже некоторая продукция премиум-сегмента. Корм может обеспечить питомца всеми необходимыми аминокислотами и витаминами. В образце нет следов токсичных элементов и опасных добавок.
В лидерах и другие марки бюджетной категории: Nature's table, Whiskas и Kitekat — продукция, произведенная в Подмосковье.
По материалам ТАСС