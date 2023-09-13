Любимая «закуска» хлорофитума — вносим подкормку строго в сентябре: цветет стойко, пышно

Подкормку хлорофитума важно проводить круглый год и особенно осенью, когда после бурного цветения летом комнатные растения требуют особого внимания и ухода. Не исключение и этот полезный комнатный цветок, который издавна славится своим полезным свойством — очищает воздух и увлажняет.

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Приготовить любимое удобрение для хлорофитума можно самостоятельно. Такой питательный эликсир станет для комнатного цветка питательной сладостью. Для приготовления настойки берем шкурку банана и заливаем простой водой. Оставляем настаиваться два-три дня. Затем нужно процедить состав и полить растение. Вносить удобрение нужно раз в две недели.

По материалам Дзен-канал «Цветы в квартире и на даче – от Радзевской Виктории»