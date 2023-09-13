Смешиваем уксус и водку — гениальный состав: отмываем этой смесью весь дом

Попробуйте этот народный лайфхак для домашней уборки. Он справляется с любыми видами грязи и налетом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смешайте 100 миллилитров водки, 20 миллилитров уксуса столового, 10 миллилитров кондиционера для белья, 1 чайную ложку соды.

Положите в любую тару с крышкой 10-15 тканевых салфеток. Полейте этим составом. Держите эти салфетки закрытыми плотно. И применяйте каждый раз, когда нужно сделать уборку, убрать пятно или липкость с поверхностей.

Источник: дзен-канал: «Хозяйка уюта»