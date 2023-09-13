Дешевый «Майский» вошел в список топовых марок: Росконтроль выбрал лучший черный чай в пакетиках

Эксперты Росконтроля назвали топовый черный чай в пакетиках. Эта продукция должна была отвечать всем критериям качества и заявленным стандартам. По результатам исследования были названы топовые образцы, эти марки ничем не хуже листового чая.

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Чайная продукция в пакетиках прошла проверку на соответствие нормам безопасности по микробиологическим и физико-химическим показателям. Образцы не должны были содержать следы пестицидов или микотоксинов. Оценивался также вкус, аромат и внешний вид чайных пакетиков.

Среди топовой чайной продукции оказались шесть проверенных марок пакетированного чая. Среди них и дешевый «Майский», по качеству он не уступает более дорогим. В списке лучших: Greenfield, Golden Ceylon, Riston, Finest Ceylon Tea, «Бета-чай. Королевское качество».

По материалам pchela.news