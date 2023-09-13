Уходя из дома, выливаем в унитаз стакан жидкости: весь налет отходит сам — тереть не нужно

Попробуйте эту суперэффективную смесь для очищения унитаза. Вы удивитесь, насколько просто может отходить даже известковый камень, рыжина тоже сама собой отойдет от стенок.
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100 миллилитров перекиси водорода соединим с 50 миллилитрами нашатыря. Распределим этот раствор по внутренней части унитаза. И лучше покинуть помещение, поскольку будет стоять запах аммиака.
Средство начинает работать через пять минут при условии, что загрязнение небольшое.
Когда вернетесь домой, ополосните стенки водой при помощи ершика и наслаждайтесь кристальной чистотой.
Источник: дзен-канал «Готовлю дома, готовлю вкусно».