Уходя из дома, выливаем в унитаз стакан жидкости: весь налет отходит сам — тереть не нужно

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Вы удивитесь, насколько просто можно убирать наслоения.

Попробуйте эту суперэффективную смесь для очищения унитаза. Вы удивитесь, насколько просто может отходить даже известковый камень, рыжина тоже сама собой отойдет от стенок.

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100 миллилитров перекиси водорода соединим с 50 миллилитрами нашатыря. Распределим этот раствор по внутренней части унитаза. И лучше покинуть помещение, поскольку будет стоять запах аммиака.

Средство начинает работать через пять минут при условии, что загрязнение небольшое. 

Когда вернетесь домой, ополосните стенки водой при помощи ершика и наслаждайтесь кристальной чистотой.

Источник: дзен-канал «Готовлю дома, готовлю вкусно».

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