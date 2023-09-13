Раньше мытье духовки было мучением, пока не узнали простой способ за 9 рублей

Обязательно попробуйте этот способ отмывания духовки. Он легко справляется с самым сложным агаром и липким налетом, при этом средства для него используются самые элементарные.

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Подготовьте следующие ингредиенты: сода пищевая, уксус столовый 9 %-й, вода холодная, губка с мягкой и жесткой стороной. Еще понадобится пульверизатор. Можно взять флакон из-под средства для стекол или любой другой с распылителем.

На ложку с горкой соды возьмите ложку воды. На духовку стандартного размера потребуется 3 ложки соды. Готовую массу нанесете на все грязные поверхности.

Далее наберите в емкость с пульверизатором столовый уксус. Разбрызгайте по соде. Сразу увидите пенящуюся реакцию.

Через 5 минут начинайте отмывать поверхности губкой. Далее ополосните поверхность водой.

Чистота будет идеальной.

Источник: дзен-канал: «Настины советы по дому».