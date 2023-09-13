Угостите петунью «сладостью» на сахаре и дрожжах — дает бутоны до самых заморозков: неприхотливая

Угостите петунью особой «сладостью» для пышного цветения. До самых заморозков будет давать тугие бутоны — неприхотливая и не требующая дорогого ухода. Можно использовать копеечные удобрения, которые пойдут петунье на пользу: будет цвести до холодов — ярко, пышно и богато.

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Идеально для этого подойдет удобрение с древесной золой. Берем 0,5–1 л сухого ингредиента и заливаем 10 литрами горячей воды. Спустя 24 часа этот раствор нужно процедить и полить им петунью.

Также можно использовать подкормку с любой свежескошенной травой без семян. Ее нужно измельчить, уложить в емкость на 2/3, затем до верха наполнить водой. Далее настаивать в теплом месте до 6 дней. Затем процедить и развести удобрение водой 1:1. Этим составом можно обработать петунию по листу.

Любимой «сладостью» цветов станет эликсир, в который нужно добавить 10 литров теплой воды, 100 г дрожжей и 50 г сахара. Этот раствор ставим в теплое место на два часа. Это удобрение подходит и для корневых, и для внекорневых подкормок.

По материалам ogorod.ru