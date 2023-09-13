Унитаз становится кристальным: вливаем 10 ложек — желтизна стекает, известковый налет отщелкивается

Обязательно попробуйте это народный метод очищения унитаза. Вы удивитесь, насколько простым и приятным может быть процесс отмывания санфаянса.

Те наслоения, что отходили всегда с трудом, теперь будут исчезать практически сами.

Даже минеральные отложения отойдут от стенок унитаза и крошкой скатятся в канализацию. Вся рыжина и желтизна осветлятся на ваших глазах.

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Возьмем 2 литра воды, нальем в нее 100 миллилитров перекиси водорода, а также 50 миллилитров нашатыря.

Этот раствор распределим ершиком по поверхности унитаза, оставим на несколько часов. Вымоем щеткой или ершиком.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».