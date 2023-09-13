Можно давать детям! Росконтроль назвал конфеты без вредной «пальмы» и трансжиров — проверка пройдена

Эксперты Росконтроля провели свою независимую проверку, назвав лучшую марку конфет без вредной «пальмы» — пальмового масла и трансжиров. Эту сладкую продукцию можно давать детям — образец этих конфет прошел строгую проверку. В них нет следов опасных примесей и добавок.

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Согласно проведенной экспертизе Росконтроля, в рейтинге безопасной и качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье».

В этих конфетах также не нашли следы антибиотиков и других добавок. Эта продукция полностью отвечает всем требованиям и стандартам качества. Глазурь не содержит трансжиров и безопасна для употребления.

По материалам Primpress