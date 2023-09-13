Тремя ложками из аптечного бутылька делаем любой стиральный порошок сверхмощным: отстирывает все!

Обязательно попробуйте стирку в автомате с глицерином. Это дешевое вещество из аптеки в разы повышает эффективность любого стирального порошка.

Даже самое недорогое моющее средство станет стирать с глицерином лучше. Вещи вы будете доставать из барабана стиралки чистейшими, при этом мягкими и нежными, будто использовали кондиционер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Три столовые ложки глицерина нужно вылить в лоток стиральной машины, который предназначен для кондиционера. Далее установите режим стирки, который вам необходим, запустите процесс.

Результат вас обязательно удивит!

Источник: «Ms.Чистота».