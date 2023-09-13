Целебная вкуснятина для замиокулькаса — стимулятор за 24 часа: желтизна и темные пятна на листьях сойдут сами собой

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Идеально для этого подойдет сахарная вода. Так как глюкоза способствует хорошему росту и развитию «долларового дерева». Цветок станет более ярким, пышным и насыщенным. Для того, чтобы удобрить замиокулькас, необходимо в литре отстоянной воды развести 1 ст.л. сахара. Вносить удобрение рекомендуется не чаще одного раза в месяц в качестве полива.

Также отлично подойдет копеечная подкормка из банановой кожуры. Это поможет напитать грунт калием и другими микроэлементами. Берем две банановые шкурки, затем заливаем двумя литрами горячей воды, настаиваем трое суток. Далее нужно процедить воду и полить замиокулькас. Повторять эту процедуру нужно раз в месяц.

По материалам proudobreniya.ru