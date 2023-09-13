Делаем пирожки «как у мамы»: постный рецепт, не потолстеете

Вам понадобятся для теста: 550 г муки, 10 г сухих дрожжей, 50 мл растительного масла, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 250 мл воды.

Для начинки: 400 г вареного картофеля, 200 г грибов, 1 луковица, 2 ст.л. растительного масла, молотый черный перец и соль по вкусу.

Перемешайте в отдельных мисках ингредиенты для теста и для начинки. Далее слепите пирожки привычным способом и отправляйте на пергаментную бумагу в духовку.

Запекайте 30 минут при температуре 200 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».