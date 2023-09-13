Это показалось невероятным: двумя ложками соды довели вещи до идеальной чистоты — быстро и просто

Любая белая вещь, от занавесок до рубашек, вернет свое идеальное состояние под воздействием этого состава.
Смешиваем две столовые ложки соды, две столовые ложки уксуса, две столовые ложки любого порошка и одну столовую ложку перекиси водорода.
Растворяем в теплой воде это отбеливающее средство и замачиваем в нем вещи. Спустя два часа кидаем вещи в стиралку.
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Из барабана вы вынете кристально чистые вещи, которые буквально сияют белизной.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».