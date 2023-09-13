Это показалось невероятным: двумя ложками соды довели вещи до идеальной чистоты — быстро и просто

Сода. Фото: соцсети

Этот состав приведет в порядок любую вещь.

Любая белая вещь, от занавесок до рубашек, вернет свое идеальное состояние под воздействием этого состава.

Смешиваем две столовые ложки соды, две столовые ложки уксуса, две столовые ложки любого порошка и одну столовую ложку перекиси водорода.

Растворяем в теплой воде это отбеливающее средство и замачиваем в нем вещи. Спустя два часа кидаем вещи в стиралку.

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Из барабана вы вынете кристально чистые вещи, которые буквально сияют белизной.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

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