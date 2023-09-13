Мы знали, как избавиться: средство от тараканов побило все рекорды — «стасики» сбежали за сутки

Тараканы — неприятные насекомые, которые часто заводятся в квартирах и домах с не самой благополучной обстановкой. Как правило, это происходит чаще, если в доме есть мусоропровод.

Избавиться от вредителей крайне сложно, но можно. Не спешите покупать в магазинах дихлофосы и другие яды. Если в доме есть дети, то они сами могут отравиться средством.