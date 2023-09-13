Только так повысили урожай смородины в три раза — дает сладчайшие ягоды: учтите, знают лишь 5%

Садоводы рекомендуют укрывать смородину мульчей, что позволит сохранить рыхлость почвы. Это можно сделать и летом, и осенью. Однако ни в коем случае не стоит рыхлить грунт, это может привести к повреждению корней.

Лучше всего сажать смородину в полутени. Недостаток и обилие солнечных лучей навредят плодам. Они будут мелкими и кислыми при недостатке света, и сухими — если солнца будет слишком много.

Лучше всего кустарник растет в слабокислом грунте, многие специально подкисляют почву. Кроме того, смородину лучше не сажать слишком близко к другим деревцам, ей необходима свобода. На проветривании кустарник реже «болеет», и дает крупные сладкие плоды.

По материалам utro.ru