Только так повысили урожай смородины в три раза — дает сладчайшие ягоды: учтите, знают лишь 5%

Повысить урожайность смородины некоторым опытным дачникам удалось в три раз — они поделились секретом такого небывалого плодоношения.
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Важно правильно ухаживать на ягодным кустарником. В этом залог высокой урожайности. Учтите, плоды будут мелкими, если смородина получает недостаточно влаги из почвы. Поэтому орошать кустики нужно регулярно.
Садоводы рекомендуют укрывать смородину мульчей, что позволит сохранить рыхлость почвы. Это можно сделать и летом, и осенью. Однако ни в коем случае не стоит рыхлить грунт, это может привести к повреждению корней.
Лучше всего сажать смородину в полутени. Недостаток и обилие солнечных лучей навредят плодам. Они будут мелкими и кислыми при недостатке света, и сухими — если солнца будет слишком много.
Лучше всего кустарник растет в слабокислом грунте, многие специально подкисляют почву. Кроме того, смородину лучше не сажать слишком близко к другим деревцам, ей необходима свобода. На проветривании кустарник реже «болеет», и дает крупные сладкие плоды.
По материалам utro.ru