Сохнущую и желтеющую герань спасаем этой поливкой: сразу оживает, дает пышные цветы

Если ваша герань стала вдруг капризничать, ее листочки начали сохнуть, желтеть, покрываться пятнами, и вы не понимаете причину, попробуйте эту поливку.
Обычно герань моментально реагирует на раствор с монокалием фосфатом, данное вещество продается в любом специализированном отделе для садоводов.
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Один грамм удобрения растворите в литре отстоянной воды. Полейте получившимся раствором герань по увлажненной земле.
Герань тут же станет зеленой, укрепится ее корневая система, цветение станет бурным и ярким.
Источник: Telegram-канал «Цветочница».