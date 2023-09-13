Сохнущую и желтеющую герань спасаем этой поливкой: сразу оживает, дает пышные цветы

Если ваша герань стала вдруг капризничать, ее листочки начали сохнуть, желтеть, покрываться пятнами, и вы не понимаете причину, попробуйте эту поливку.

Обычно герань моментально реагирует на раствор с монокалием фосфатом, данное вещество продается в любом специализированном отделе для садоводов.