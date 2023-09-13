Вытравили в два счета весь нагар со старых сковородок: чернота легко ушла от аптечного бутылька

Самый жесткий и старый нагар со сковородок уйдет в два счета под воздействием нашатырного спирта. Единственный момент - он должен воздействовать длительное время.

Под его парами нагар легко размягчится и отслоится, нужно будет лишь только немного помочь.

Процедуру очищения необходимо проводить в помещении, которое хорошо проветривается.

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Смачиваем бумажные салфетки в нашатыре и раскладываем их по поверхности посуды с ангаром.

Укрываем далее пленкой или засовываем сковороду в пакет. Оставляем в таком положении на ночь.

Утром нагар легко смываем металлической губкой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»