Отказались от химии в пользу уксуса: только им моем кухню и холодильник — липкость и налет махом уходят

Попробуйте в уборке кухни использовать раствор уксуса вместо специальной химии. Он отлично справляется с жировыми наслоениями и липкостью. При этом не портит настроение резким запахом.

Концентрацию раствора выбирайте на свое усмотрение. Если загрязнения сильные, то и уксуса добавляйте в воду больше.

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Оставляйте уксусный раствор на особо загрязненных поверхностях минут на 15 для пропитки и только потом смывайте.

Источник: дзен-канал «По-домашнему вкусно».