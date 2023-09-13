Отказались от химии в пользу уксуса: только им моем кухню и холодильник — липкость и налет махом уходят

Попробуйте в уборке кухни использовать раствор уксуса вместо специальной химии. Он отлично справляется с жировыми наслоениями и липкостью. При этом не портит настроение резким запахом.
Концентрацию раствора выбирайте на свое усмотрение. Если загрязнения сильные, то и уксуса добавляйте в воду больше.
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Оставляйте уксусный раствор на особо загрязненных поверхностях минут на 15 для пропитки и только потом смывайте.
Источник: дзен-канал «По-домашнему вкусно».