Обрызгиваем уксусом и кидаем в машинку: этот метод возвращает чистоту даже самым запущенным вещам

Если вы хотите, чтобы ваши вещи без лишних трат стали идеально чистыми, без пятен, без серости и желтизны. А также были приятными на ощупь, то испытайте этот народный способ стирки с уксусом.

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Налейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье в барабане стиральной машины, насыпьте стиральный порошок в специальный отсек, включите автомат на нужный вам режим.

Ваши вещи на выходе станут такими, словно вы их только что купили в магазине.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»