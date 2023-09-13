Берите только этот растворимый кофе — вкус как у свежесваренного в кофемашине: дешевенький

Эксперты Росконтроля провели свое независимое исследование, назвав лучшую марку растворимого кофе. Этот продукт был признан безопасным по нескольким показателям и критериям. Из плюсов и доступная цена. Вкус не хуже, чем у свежесваренного в кофемашине, это подтверждают и многие потребители.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Наивысший балл 8,3 получил кофе марки Jardin. Этот напиток безопасен по содержанию токсичных элементов. Продукт имеет достоверную информацию о наименовании, выработан из кофейных зерен. Посторонних ингредиентов в нем не выявлено. В маркировке указан ботанический сорт кофе — арабика.
В списке лучших оказались и следующие марки кофе: Jacobs Monarch, Tchibo Exclusive, Nescafe Classic, Today.