Берите только этот растворимый кофе — вкус как у свежесваренного в кофемашине: дешевенький

Эксперты Росконтроля провели свое независимое исследование, назвав лучшую марку растворимого кофе. Этот продукт был признан безопасным по нескольким показателям и критериям. Из плюсов и доступная цена. Вкус не хуже, чем у свежесваренного в кофемашине, это подтверждают и многие потребители.