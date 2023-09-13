Удачнее не знаем: попробовали метод «стакан уксуса» на сильно загаженном унитазе — стал сверкать сразу

Этот метод с уксусом отлично убирает любые наслоения с унитаза. Оно легко справляется даже с минеральными наслоениями вроде мочевого камня и известкового налета.

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Две капли йода растворите в одном стакане белого уксуса. Этот мощный очищающий состав хорошенько распределите по загрязненным поверхностям.

Для лучшего воздействия сверху можно покрыть салфетками или пищевой пленкой.

Оставьте на ночь, утром промойте — все уйдет отлично!

Источник: дзен-канал technotion.